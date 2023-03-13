Умер нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ 

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Иван Обухов
Иван Обухов 8

Японский писатель скончался на родине, на 89-м году жизни.

Умер нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ 

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Тема:
Нобелевская премия

Лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщается в Twitter телеканала NHK.

Кэндзабуро Оэ — создатель свыше 20 романов, повестей и нескольких сборников рассказов. В своей работе автор размышлял над проблемами безответственности и отчужденности современного человека. Писатель также пытался решить проблемы самоидентификации японской молодежи, за что получил прозвище «японский Сэлинджер».

Сам Кэндзабуро Оэ характеризовал свое творчество как «гротескный реализм».

Нобелевским лауреатом Кэндзабуро Оэ стал в 1994 году. Автор получил награду за то, что «с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод».

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