Патрушев заявил о прямом участии США в конфликте на Украине

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Рита Миронова
Рита Миронова 64

Упавший в Черное море американский беспилотник — прямое доказательство, что американцы непосредственно участвуют в боевых действиях.

Патрушев заявил о прямом участии США в конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Инцидент с упавшим в Черное море американским беспилотником доказывает непосредственное участие США в конфликте на Украине. Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его мнению, упавший беспилотник MQ-9 подтвердил, что американцы участвуют в боевых действиях, хотя постоянно говорят об обратном.

«Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях», — подчеркнул Патрушев.

Американский беспилотный летательный аппарат упал в Черное море вблизи Крыма. О произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину. Истребители начали работу для идентификации нарушителя, но беспилотник начал терять высоту, после чего упал в море.

Командующий ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил, что беспилотник лишь выполнял «обычные операции» в международном воздушном пространстве. В то же время командование ВС США заявило, что российский самолет мог ударить по винту дрона, поэтому американцам пришлось самостоятельно сбить беспилотник.

Николай Патрушев также подчеркнул, что Россия намерена поднять из Черного моря остатки упавшего дрона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны раскрыли подробности инцидента с беспилотником США над Черным морем.

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