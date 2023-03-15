В Минобороны раскрыли подробности инцидента с беспилотником США над Черным морем

В Минобороны РФ раскрыли детали инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, который упал недалеко от Крыма в акваторию Черного моря. Ситуацию прокомментировал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, накануне, 14 марта, в районе Крымского полуострова средства контроля воздушного пространства РФ констатировали полет беспилотника США MQ-9. Летательный аппарат двигался в направлении границы РФ. В министерстве отметили, что MQ-9 осуществлял полет с выключенными транспондерами.

Российскими ВКС было зафиксировано нарушение границ района временного режима использования воздушного пространства, которое было установлено для проведения СВО. Конашенков подчеркнул, что до всех, кто использует международное воздушное пространство, были доведены данные о временном режиме его использования. Информация была опубликована в соответствии с международными нормами, уточнил представитель ведомства.

Российские истребители были подняты в воздух для распознания нарушителя, однако бортовое вооружение не было применено. Дежурные силы с беспилотником не взаимодействовали, заверил Конашенков. После идентификации летательного аппарата они спокойно проследовали назад на аэродром базирования.

«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — сообщил генерал-лейтенант.

Командование ВС США в Европе отреагировало на инцидент над Черным морем. По их данным, российский самолет мог ударить по винту дрона, после чего американским военным пришлось сбить аппарат самостоятельно. Командующий ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил, что беспилотник лишь выполнял «обычные операции» в международном воздушном пространстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США смоделировали падение дрона MQ-9 в Черном море. Согласно версии создателей БПЛА, пролетавший рядом истребитель сбросил топливо, что привело к крушению аппарата.