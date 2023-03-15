Крепкий чай или препараты: что делать при плохом состоянии в магнитную бурю

При плохом самочувствии лучше всего не терпеть, а что-то с этим делать.

Уже третий день на Земле продолжается сильная магнитная буря, которая пришла к нам после серии вспышек на Солнце. О том, как это влияет на человека и его здоровье, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Елена Треско.

По ее словам, такие интенсивные изменения атмосферного давления могут вызвать головные боли, скачки давления и даже гипертонические кризы. Главное — не терпеть это, советует врач.

«Во-первых, если есть симптомы, такие как, головная боль и головокружение, нужно измерить давление. Если оно повышено — более 130, то нужно либо лечь: головной конец приподнять, а под ноги теплую воду, либо ноги опустить в теплый таз», — говорит Треско.

Также эксперт добавила, что можно выпить специальный препарат для снижения давления.

«А если давление снижено, а оно может и понизиться, то выпить крепкий чай», — заключила эксперт.

К слову, до конца марта ожидается еще пять магнитных бурь. Магнитосфера будет возбужденной 26, 30 и 31 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как терапевт оценила влияние магнитных бурь на самочувствие метеозависимых людей.