Пенсионерка из Серпухова оторвала трубу и заживо сварилась в собственной квартире

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 32

Женщине стоило жизни одно неосторожное движение.

Пенсионерка из Серпухова оторвала трубу и заживо сварилась в собственной квартире

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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Пенсионерка из подмосковного Серпухова стала жертвой несчастного случая, который настигнул ее в собственной квартире. Женщина нечаянно наступила на трубу отопления и до смерти ошпарилась кипятком.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился во вторник, 14 марта. Ничего не предвещало беды: пенсионерка была дома, в полной безопасности. Но смерть, если надо, и на ровном месте настигнет жертву. Примерно так и произошло — женщина по неосторожности зацепила ногой кран на трубе отопления и повредила его. В результате оттуда хлынул кипяток и прямо на нее. Но отбежать быстро от батареи у пострадавшей не получилось — из-за проблем с координацией.

Первыми тревогу забили соседи, услышавшие крик из квартиры, и сообщили обо всем дочери потерпевшей. Та, прибыв на место, открыла квартиру и увидела перед собой страшную картину — мать лежала совершенно беспомощная в комнате, залитой кипятком.

Когда пенсионерку доставили в областную больницу, она была еще жива. Медики диагностировали у нее многочисленные ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас обстоятельства смерти потерпевшей выясняют правоохранители, возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будет, в частности, отработана версия о ненадлежащем обслуживании отопительного оборудования в доме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва крана.

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