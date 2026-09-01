Два человека разбились в Южно-Сахалинске при падении параплана

В Южно-Сахалинске при падении параплана погибли два человека. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Личности погибших неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее подобный инцидент произошел в подмосковном Наро-Фоминске. Там 30-летний мужчина получил тяжелые травмы после падения на параплане. После случившегося пострадавшего экстренно доставили в больницу. По факту произошедшего полиция начала проверку. Обстоятельства трагедии также выясняются.

До этого похожий случай произошел в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Там параплан столкнулся с высоковольтной линией электропередачи (ЛЭП). В результате чего пострадала девушка. Она получила ожоги и была госпитализирована для оказания медицинской помощи. Кадры спасения несчастной публиковал 5-tv.ru.

Помимо этого, в Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб житель Москвы. Мужчине было почти 70 лет.

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