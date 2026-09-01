Два человека разбились в Южно-Сахалинске при падении параплана

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 30 0

Обстоятельства произошедшего выясняются.

При падении параплана в Южно-Сахалинске погибли два человека

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Южно-Сахалинске при падении параплана погибли два человека. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Личности погибших неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее подобный инцидент произошел в подмосковном Наро-Фоминске. Там 30-летний мужчина получил тяжелые травмы после падения на параплане. После случившегося пострадавшего экстренно доставили в больницу. По факту произошедшего полиция начала проверку. Обстоятельства трагедии также выясняются.

До этого похожий случай произошел в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Там параплан столкнулся с высоковольтной линией электропередачи (ЛЭП). В результате чего пострадала девушка. Она получила ожоги и была госпитализирована для оказания медицинской помощи. Кадры спасения несчастной публиковал 5-tv.ru.

Помимо этого, в Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб житель Москвы. Мужчине было почти 70 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.38
0.78 100.57
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Меня отругали»: что делать, если учитель сделал замечание ребенку в первый учебный день
15:57
Тим Кук покинул пост руководителя Apple
15:40
Любовь с разницей в 20 лет: дочь Брижит Макрон пошла по пути матери
15:22
Россия готова противостоять давлению Запада на транспортные маршруты
15:16
Два человека разбились в Южно-Сахалинске при падении параплана
15:08
Валерия Гай Германика пришла на школьную линейку с алкоголем: что ей за это грозит

Сейчас читают

Звонок для звезды! — Как выглядели бы знаменитости в образе учителей
«Полнейший эксклюзив»: как дети российских звезд провели 1 сентября
Небесное кольцо над Китаем: у самого высокого моста появилось чудо
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео