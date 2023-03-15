Открыл глаза, улыбнулся и умер: детали таинственной смерти 22-летнего актера Князева

По словам артистки из Амурского театра, Илья был очень перспективным. Что же могло его сгубить?

Сегодня, 15 марта, внезапно ушел из жизни 22-летний актер Илья Князев. Это стало настоящей трагедией для всех его коллег и знакомых. О том, каким артист был на сцене и за кулисами, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала актриса Марина Щекина.

По ее словам, они вместе с Ильей успели поработали в спектаклях: «Ромео и Джульетта», «Ханума», «Евгений Онегин», «Как богатыри новый год спасли».

«Илья был очень заразительный, как актер, перспективный, талантливый. У него столько всего должно было быть впереди», — рассказывает артистка.

Они вместе с Князевым даже танцевали в «Онегине», что произвело огромное впечатление на саму Щекину.

«Он был великолепным партнером! Всегда, когда мы кружились в вальсе, он в шутку говорил, что „мы лучшая пара“, а может, и не в шутку. Мне было с ним очень комфортно танцевать. Я чувствовала от него человеческое тепло. Не всегда актеры бывают хорошими партнерами. А он был», — говорит Марина Щекина.

Также артистка добавила, что никто из театра не знал о болезни молодого актера.

«Возможно, он не хотел чтобы мы жалели его, хотел быть, как все. Да и сам, может, не хотел думать о том, что в нем что-то сидит или верил, что все это победил», — говорит театральный деятель.

Щекина призналась, что все они до сих пор в шоке от такой внезапной смерти Илья Князева.

«7 марта мы играли „Хануму“, он (Илья Князев — прим.ред.) лежал на диванчике между выходами, думаю, ну приболел человек. Я выхожу на выход, он лежит, глаза закрыл. Думаю, уснул. Я ему: „Илюша, выход Ханумы!“. Он так улыбнулся, встал, пошел. И на следующий день, 8 марта, мы опять играли Хануму, но без него. Сказали, что он заболел, а 13-го его не стало…», — с грустью вспоминает Щекина те дни.

Она также призналась, что после ухода Ильи у нее остались горечь, боль и чувство несправедливости.

Молодой российский актер Илья Князев скончался на 23-м году жизни. Он боролся со страшной болезнью — лейкозом. Прощание с Ильей Князевым пройдет 16 марта с 11:00 до 12:00 в кафедральном соборе на Речном 15. Похороны молодого актера состоятся на его родине — в Иркутске.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умер 22-летний актер Илья Князев.