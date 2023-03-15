В МО РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу и Остина

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Москва не стремится к эскалации обстановки, но будет оперативно отвечать на любые провокации.

В МО РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу и Остина

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool

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Российское оборонное ведомство опубликовало детали переговоров Главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина. Известно, что основное внимание было уделено обмену мнениями о факторах и результатах инцидента с беспилотником США над Черным морем.

В том числе сообщается, что Шойгу объяснил Остину, что обстоятельством инцидента послужило несоблюдение Штатами заявленной Россией зоны ограничения полетов. Полеты беспилотных летательных аппаратов у крымского побережья имеют провокационный характер. Это вызывает причины для усугубления обстановки.

Также в ходе диалога было отмечено, что крупнейшие ядерные державы обязаны сохранять военные каналы связи ради переговоров в случае критических обстоятельств. Российская сторона не заинтересована в эскалации обстановки, однако на любые провокации станет реагировать соразмерно.

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper случился накануне. Он упад недалеко от Крыма в акваторию Черного моря. Ранее 5-tv.ru публиковал подробности происшествия от Минобороны.

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