Кругом вода: в России сложилась сложная паводковая обстановка

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в регионах, которые оказались в зоне паводка. Самая сложная ситуация сейчас — в Ульяновской, Самарской и Саратовской областях. Затоплены сотни приусадебных участков. Спасатели расчищают русла рек, но вода как будто не торопится уходить. Алиса Паршакова в прямом и переносном смысле погрузилась в проблему.

В селе Рассвет вода стоит уже. Земля промерзла, а в реках затворы. Вот вода и не уходит. Резкое потепление в Самарской области подтопило три сотни приусадебных участков. Сотрудники МЧС работают без сна и отдыха. Патрулируют с земли.

В соседнем Саратове подтоплены почти полторы тысячи участков. Тем кто отказался покидать дома, спасатели привозят продукты на лодках.

Потоп — В Поволжье и на Урале. Температура воздуха резко поползла вверх — реки вышли из берегов. В некоторых деревнях люди утром просто не смогли выйти.

На помощь спешат спасатели. Перво-наперво, нужно вывезти людей из зоны затопления. А потом — пробить путь льду и воде.

Укрощение льда в действии. Вместо рыбной приманки — мощный тротил. Подрывники вырубают десяток лунок и помещают в них взрывное устройство. Затем единую цепь подрывают.

Всего один залп, и река потекла, как раньше. Скоро уровень воды в Самарской и Саратовской областях упадет до нормальных значений. Чего не скажешь про другие регионы. Под Челябинском и Уфой лед взрывали несколько раз, прежде чем добились нужного результата.