НМГ обсудила с экспертами совместное кинопроизводство России и Африки

Национальная Медиа Группа провела на Форуме «Россия — Африка» экспертный круглый стол, посвященный совместному кинопроизводству России и стран Африки. Дискуссия «Россия — Африка: кино как мост между культурами. От совместных съемок к совместным историям» состоялась 28 октября.

В центре обсуждения оказались два уже реализованных проекта. НМГ представила фильм «Хоттабыч», съемки которого проходили в Марокко. Команда «ОКАПИ продакшн» поделилась опытом работы над картиной «Моя Африка», снятой в Южно-Африканской Республике.

Участники рассмотрели, как организовать съемочный процесс в странах Африки, выстроить взаимодействие с местными партнерами и государственными структурами, сформировать международные команды и использовать производственную инфраструктуру региона.

Отдельно эксперты обсудили переход от съемок российских фильмов на африканских локациях к полноценной копродукции с участием местных продюсеров, режиссеров, сценаристов и творческих команд.

Одной из ключевых тем стала экономика совместного кинопроизводства. Речь шла о совместном финансировании, привлечении частных инвестиций, государственной поддержке, налоговых льготах и других стимулах для отрасли.

Значительную часть дискуссии посвятили роли кино в культурной дипломатии. По мнению участников, совместные проекты могут способствовать более глубокому взаимному пониманию России и стран Африки, а также поиску общих культурных кодов и универсальных историй.

В числе перспективных направлений эксперты назвали приключенческое, историческое, семейное и анимационное кино, документальные проекты, а также экранизации, связанные с национальной литературой, мифологией и историческим наследием.

Также обсуждались вопросы дистрибуции и продвижения. Участники рассмотрели возможности взаимного проката, сотрудничества с телеканалами, онлайн-платформами и международными дистрибьюторами, а также роль кинофестивалей и профессиональных рынков.

В круглом столе приняли участие посол по особым поручениям МИД РФ Степан Кузьменков, режиссер и продюсер «ОКАПИ продакшн» Ольга Акатъева, продюсер фильма «Моя Африка» Михаил Погосов, руководитель кинокластера дистрибуции и инвестиций НМГ, генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Верещагин, ведущий продюсер фильма «Хоттабыч» Данила Ипполитов, советник генерального директора Института развития интернета Илья Фабричников, а также эксперты из ЮАР, Судана и Марокко. Модератором выступил ведущий «Итоговой программы» РЕН ТВ Петр Марченко.

По итогам дискуссии участники отметили, что опыт уже реализованных проектов может стать основой для дальнейшего развития российско-африканского сотрудничества в кино — от отдельных съемок до системного совместного производства, финансирования и дистрибуции.

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