Как в остросюжетном кино: ювелирный магазин обчистили в Хабаровске

Злоумышленники вынесли из лавки драгоценности на миллион рублей. Как им удалось обойти охранную систему?

В Хабаровске злоумышленники обчистили ювелирный магазин, забрав драгоценности почти на миллион рублей. А то, как произошло это дерзкое ограбление, достойно сценария остросюжетного фильма.

Преступники ночью сначала проникли в подвал здания, а после пробили дыру в полу. Говорят, даже сигнализация сработала, но охранники приехали на вызов, увидели, что двери и окна целы, и решили, что произошел технический сбой.

Ограбление обнаружили только утром, когда продавцы пришли на работу, но к тому времени преступников и след простыл.