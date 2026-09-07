ФСБ задержала диверсанта в Хабаровском крае за поджог станции связи

Сотрудники ФСБ задержали диверсанта в Хабаровском крае. По заданию украинской разведки он поджег станцию сотового оператора, которая обеспечивала связь в воинских частях и на других объектах.

«Я приобрел горючие смеси, монтировку. Открыл дверь монтировкой, горючими жидкостями облил шкаф. Снял на видео, позже отправил заказчику», — рассказал задержанный.

Возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и государственной измене. Агенту киевского режима грозит более 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Костромской области двух граждан России 1978 и 1983 годов рождения, причастных к госизмене и незаконному хранению оружия. По данным Центра общественных связей, фигуранты через Telegram связывались с кураторами из украинских спецслужб, переводили деньги боевикам ВСУ и собирали информацию об участниках специальной военной операции.

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