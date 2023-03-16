Попытка угона пожарного вертолета в США обернулась неудачей

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Преступнику удалось пробраться на территорию аэропорта и даже поднять судно в воздух. Но почему не удалось улететь?

Фото, видео: REUTERS / MIKE BLAKE; 5-tv.ru

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Одно из самых неудачных ограблений произошло в американском городе Сакраменто. Преступник ночью пробрался на территорию местного аэропорта, где находились пожарные вертолеты, и попытался угнать один из них.

Машину удалось запустить и даже поднять в воздух, но полет длился считанные секунды. Вертолет разбился. Угонщику удалось скрыться, сейчас его ищет полиция.

Между тем пилоты не раз просили усилить охрану в этом аэропорту, там даже практически нет камер видеонаблюдения.

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