Попытка угона пожарного вертолета в США обернулась неудачей

Одно из самых неудачных ограблений произошло в американском городе Сакраменто. Преступник ночью пробрался на территорию местного аэропорта, где находились пожарные вертолеты, и попытался угнать один из них.

Машину удалось запустить и даже поднять в воздух, но полет длился считанные секунды. Вертолет разбился. Угонщику удалось скрыться, сейчас его ищет полиция.

Между тем пилоты не раз просили усилить охрану в этом аэропорту, там даже практически нет камер видеонаблюдения.