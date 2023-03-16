Могут ли ВИЧ-инфицированные быть заразными при приеме лекарств — ответ врача

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 220

Венеролог Ломоносов не исключил риск заражения ВИЧ при противовирусной терапии

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС ; ВКонтакте / id457221779; 5-tv.ru

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По этому вопросу постоянно проводятся исследования во многих странах мира. Что удалось выяснить?

Существует мнение, что ВИЧ-инфицированные, которые принимают лекарства, не могут никого заразить. Так ли это на самом деле, объяснил врач-венеролог Константин Ломоносов.

По его словам, с ВИЧ-инфицированным партнером лучше всегда предохраняться, потому что нельзя знать наверняка, на какой стадии находится болезнь. Не может этого знать и сам инфицированный.

«Ведь если что-то становится плохо, то об этом узнается гораздо позже. Надо пойти в лабораторию, сдать анализы», — объяснил врач.

ВИЧ-инфицированный принимает лекарства, если анализы подтверждают у него сбои в иммунной системе. Как только они устранены, противовирусная терапия прекращается. Поэтому в последующем можно не сразу узнать, что иммунитет снова «провис», чтобы пить таблетки. Отсюда и риск, подчеркнул Ломоносов.

«Ну и что, что он (ВИЧ-инфицированный — Прим. ред.) пьет лекарства? Это надо еще контролировать кровь», — отметил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем отличаются друг от друга ВИЧ и гепатит С

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