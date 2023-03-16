«Вкусно и дешево»: Кудрявцева поделилась впечатлениями после поездки в Иран

На время телеведущая превратилась в девушку Востока: носила платок и длинные платья.

Лера Кудрявцева выбрала необычную страну для спонтанного отдыха — Иран. Уехала туда звезда в начале марта, но недавно сообщила, что вернулась из загадочной страны Востока с большим багажом информации и приятных воспоминаний. Об этом журналистка написала пост в Instagram*.

«Много мыслей, откровений, удивлений, несправедливости к Ирану. У многих неправильное представление об этой стране. Да уж, у меня было также. Еще раз доказала себе, что прежде, чем верить чему-то — познакомиться лично. Неважно человек это или страна. Спасибо, Иран. Было здорово», — написала телеведущая.

В Тегеране Кудрявцева жила в одном из лучших отелей. Для подписчиков она проводила онлайн-экскурсии не только по номеру, но и по местности. Звезда ходила в мечеть и носила национальный костюм, покрывая голову платком.

Instagram* / leratv

Кудрявцева отметила, что большинство девушек носят платок очень символически и все волосы у них видны, поэтому стереотип о том, что в Иране все в черном и ни одна прядь волос не должна торчать — фальшь.

«В Иране красиво, вкусно, дешево и интересно. Иран — одна из древнейших культурных стран в которой живут такие же люди, как и мы», — отметила девушка в своем блоге.

Лера Кудрявцева выкладывала много исторических фактов о стране Востока, а также развенчивала мифы под своими публикациями. Она знакомила подписчиков с местными жителями и снимала красивые виды достопримечательностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хирург Алмазов объяснил молодость Кудрявцевой результатом операций и косметологических процедур.

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