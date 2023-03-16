Аксенов: у властей Украины нет никаких шансов «захватить» Крым

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 31

Аксенов указал, что боевики ВСУ не смогут захватить Крым после его фортификации

Аксенов: у властей Украины нет никаких шансов «захватить» Крым

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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В прошлом месяце глава Незалежной Владимир Зеленский указывал, что ВСУ готовятся наступать на российский регион. По факту эта миссия абсолютно провальна.

Украинские националисты не смогут захватить крымский полуостров, поскольку территории ничего не угрожает после формирования обороны и фортификации. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что полуостров с жителями в безопасности, а также признал, что киевский режим принимает попытки проверить региональную оборону. Однако крымские власти готовы к этому.

«На 100% меры (безопасности — Прим. ред.) приняты, и реализация их позволит максимально минимизировать возможный ущерб», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

В начале марта эксперты заявляли, что киевская власть рассматривает вариант блокады полуострова на истощение. В феврале украинский президент Владимир Зеленский указывал, что Вооруженные силы Украины морально и технически готовы захватить Крым.

В Кремле же подчеркивали, что территория является неотъемлемой частью РФ. Крым присоединился к России в 2014 году в результате референдума. За положительное решение проголосовала большая часть населения региона. Киев считает полуостров оккупированным и не признает итоги голосования. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос с Крымом решен окончательно.

Ранее 5-tv.ru писал о планах Путина на годовщину присоединения Крыма к РФ.

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