Катя Лель поливает святой водой подарки от поклонников

Катя Лель освящает водой подарки, преподнесенные поклонниками. Об этом она рассказала на премьере фильма «Сергий против нечисти: Шабаш».

Певица призналась, что всегда принимает гостинцы от почитателей ее творчества на концерте. Артистка не хочет обижать своих поклонников, которые с любовью и благодарностью относятся к ней. Тем не менее она осознает, что не все люди, приходящие к ней на выступления, по-настоящему желают ей добра.

«У меня есть такой ритуал: я каждый день, когда засыпаю и просыпаюсь, использую святую воду. И прошу Бога, чтобы он избавил ото всех негативных мыслей и людей», — рассказывает певица.

С корреспондентом 5-tv.ru Катя Лель поделилась историей с одного своего выступления, когда одна женщина из зала начала просто-напросто впиваться в певицу своими глазами. После концерта артистка проспала около 22 часов.

«И весь сон передо мной были ее глаза. При чем весь сон я сражалась с какими-то ведьмами, с какими-то нечистями», — рассказывает Катя Лель.

Чтобы очиститься от полученной негативной энергии на выступлении, девушка самостоятельно создала защитный купол вокруг себя и обратилась к Богу.

Ранее 5-tv.ru писал, как Катя Лель оказалась одна в джунглях.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.