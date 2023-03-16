Западу пора пересмотреть политику в отношении других стран. К чему может привести отказ?

Проблемы в банковской сфере Европы и США имеют фундаментальный характер. Поэтому в случае доведения ситуации до предбанкротного состояния, принять антикризисные меры финансовым организациям не помогут даже центробанки. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал доцент кафедры политэкономии МГУ Максим Чирков.

«Проблема заключается в том, что процентные ставки повышаются. Соответственно, обесцениваются активы всех западных банков. Таким образом проблема системная. Разовой помощью она не решается», — прокомментировал Чирков.

Эксперт отметил, что сейчас никто не хочет кредитовать западные экономики практически бесплатно, как это было до прошлого года. Собеседник подчеркнул, что центробанки ожидают те же проблемы, что и более мелкие финансовые организации. Нужно будет думать, что делать с огромными долгами.

«Западным странам придется девальвировать валюты, иначе проблема не решится», — пояснил специалист.

Чирков также акцентировал внимание на том, что для исправления текущего положения Западу необходимо вернуть доверие к своей финансовой инфраструктуре.

«Которую они сами же подорвали», — добавил доцент МГУ.

Эксперт подметил, что в экономике ожидаются очень серьезные неизбежные изменения, и единственное, что могут сделать западные страны, — отменить всевозможные ограничительные меры в отношении ряда государств. В противном случае велика вероятность финансового кризиса в 2023 году.

До этого в СМИ сообщалось, что швейцарский банк Credit Suisse займет у Центробанка Швейцарии 54 миллиарда долларов для выхода из кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, окажет ли банковский кризис в США влияние на Россию.