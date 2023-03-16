Может ли Центробанк Швейцарии спасти экономику США от краха — мнение экономиста

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 610

Эксперт МГУ Чирков назвал временные антикризисные меры для банков бесполезными

Фото, видео: ANTHONY ANEX / ТАСС; из личного арзива Максима Чиркова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Западу пора пересмотреть политику в отношении других стран. К чему может привести отказ?

Проблемы в банковской сфере Европы и США имеют фундаментальный характер. Поэтому в случае доведения ситуации до предбанкротного состояния, принять антикризисные меры финансовым организациям не помогут даже центробанки. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал доцент кафедры политэкономии МГУ Максим Чирков.

«Проблема заключается в том, что процентные ставки повышаются. Соответственно, обесцениваются активы всех западных банков. Таким образом проблема системная. Разовой помощью она не решается», — прокомментировал Чирков.

Эксперт отметил, что сейчас никто не хочет кредитовать западные экономики практически бесплатно, как это было до прошлого года. Собеседник подчеркнул, что центробанки ожидают те же проблемы, что и более мелкие финансовые организации. Нужно будет думать, что делать с огромными долгами.

«Западным странам придется девальвировать валюты, иначе проблема не решится», — пояснил специалист.

Чирков также акцентировал внимание на том, что для исправления текущего положения Западу необходимо вернуть доверие к своей финансовой инфраструктуре.

«Которую они сами же подорвали», — добавил доцент МГУ.

Эксперт подметил, что в экономике ожидаются очень серьезные неизбежные изменения, и единственное, что могут сделать западные страны, — отменить всевозможные ограничительные меры в отношении ряда государств. В противном случае велика вероятность финансового кризиса в 2023 году.

До этого в СМИ сообщалось, что швейцарский банк Credit Suisse займет у Центробанка Швейцарии 54 миллиарда долларов для выхода из кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, окажет ли банковский кризис в США влияние на Россию.

+2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:09
Бывшая жена Грачевского столкнулась с нечистой силой на площадке «Ералаша»
16:09
Захарова посоветовала США обратиться к Украине за помощью в поисках БПЛА: «Специалисты глубокого полета»
16:07
Неонацисты организовали марш легионеров с украинскими флагами в Риге
15:58
Украинский легион «Свобода России»* признан террористическим в РФ
15:47
Болезнь или новый имидж? Новый бойфренд Кристины Асмус резко облысел
15:35
Может ли Центробанк Швейцарии спасти экономику США от краха — мнение экономиста

Сейчас читают

Двое пострадали и один погиб при пожаре на складе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео