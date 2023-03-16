Новая «горячая» точка: в Астраханском заповеднике полыхают 4 тысячи гектаров

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Тростник полыхает на площади 4 тысячи гектаров в заповеднике Астрахани

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Пожар стал вторым по масштабу за последние дни. Сколько всего гектаров выжег огонь?

В Астраханском заповеднике полыхают четыре тысячи гектаров. Территорию заволокло густым дымом. Это второй крупный пожар за последние дни. Огнем пройдены уже три тысячи гектаров, очаг едва успели локализовать — и вот новая горячая точка.

В этом районе в основном растет тростник, который приходится тушить с воздуха. Ситуацию осложняет сильный ветер — до 20 метров в секунду. Стоит отметить, что сейчас по всей дельте Волги зафиксировали десятки пожаров, инспекторы заповедника мониторят обстановку круглосуточно.

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