Путин рассказал о новой модели развития экономики России

Глава РФ Владимир Путин заявил о начале развития экономики России по новой модели. Об этом президент рассказал во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам Путина, активная созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом в настоящие дни очень востребована. Связано это с тем, что российская экономика обретает иное качество и начинает свое развитие по новой модели. Об этом ранее было озвучено во время послания Федеральному собранию, отметил глава государства.

Владимир Путин также добавил, что оборот России во внешней торговле в прошлом году вырос более чем на 8%.

«В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%, до 850 миллиардов долларов, в том числе экспорт вырос почти на 20%—19,9%, а импорт сократился почти на 12%—11,7%», — прокомментировал он.

Президент отметил, что уже сейчас можно заметить положительные тенденции в развитии экономики страны. Он предположил, что во втором квартале 2023 года будет ощутим рост ВВП. По словам российского лидера, спад экономики был связан с западными ограничениями, однако уже в июле 2022 года показатели начали улучшаться.

До этого глава РФ сообщил, что государству удалось преодолеть трудности вызванные закрытием западных рынков. Также, по его словам, внутренний спрос России вышел на траекторию устойчивого роста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры.