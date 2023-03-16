Путин рассказал о новой модели развития экономики России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43

Эксперты фиксируют исключительно положительные тенденции, которые уже во втором квартале года обязательно отразятся на ВВП.

Путин рассказал о новой модели развития экономики России

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава РФ Владимир Путин заявил о начале развития экономики России по новой модели. Об этом президент рассказал во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам Путина, активная созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом в настоящие дни очень востребована. Связано это с тем, что российская экономика обретает иное качество и начинает свое развитие по новой модели. Об этом ранее было озвучено во время послания Федеральному собранию, отметил глава государства.

Владимир Путин также добавил, что оборот России во внешней торговле в прошлом году вырос более чем на 8%.

«В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%, до 850 миллиардов долларов, в том числе экспорт вырос почти на 20%—19,9%, а импорт сократился почти на 12%—11,7%», — прокомментировал он.

Президент отметил, что уже сейчас можно заметить положительные тенденции в развитии экономики страны. Он предположил, что во втором квартале 2023 года будет ощутим рост ВВП. По словам российского лидера, спад экономики был связан с западными ограничениями, однако уже в июле 2022 года показатели начали улучшаться.

До этого глава РФ сообщил, что государству удалось преодолеть трудности вызванные закрытием западных рынков. Также, по его словам, внутренний спрос России вышел на траекторию устойчивого роста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры.

+2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:27
Путин утвердил список поручений по реализации Послания Федеральному собранию
17:20
Летающие льдины: глыба упала с крыши на женщину в Ярославле
17:18
Путин поддержал идею социальной ипотеки для преподавателей
17:02
СК возбудил новое уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа
16:57
Единственный кандидат: Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
16:41
Патриарх Кирилл отреагировал на закрытие Киево-Печерской лавры

Сейчас читают

ФСБ раскрыла причину пожара на складе погрануправления в Ростове-на-Дону
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео