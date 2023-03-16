Возникли сложности: концерты Гребенщикова* и Little Big на Бали отменены

Сбежавшие из России артисты надеялись стать популярными за границей. Предателей же не любят нигде.

Ближайшие концерты группы «Аквариум» и Little Big на Бали были отменены по довольно странной причине. Об этом сообщатся на площадке PARQ и в личном блоге групп.

По словам солиста группы Little Big Ильи Прусикина*, выступление их группы перенеслось с 16 марта на 8 апреля по техническим причинам.

«Все купленные билеты на 16 марта будут действительны 8 апреля», — сообщила группа в личном блоге.

А вот концерт Бориса Гребенщикова* был запланирован на 23 марта и тоже был перенесен, правда, уже на неопределенный срок.

Напомним, сейчас Борис Гребенщиков* находится за границей и выступает только там. Россию он покинул, а в одном из интервью обвинил россиян в фашизме и назвав их психически нездоровыми людьми.

Илья Прусикин* из группы Little Big также уехал со своей родины в США. Там артисту приходится очень сложно — он рассказывает о том, что первое время им не хватало денег на жизнь в дорогом городе Лос-Анджелес. Сейчас они с группой пытаются выступать в разных странах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, сколько зарабатывают сбежавшие из РФ звезды за границей.

* — признаны физлицами-иноагентами в РФ.