Возникли сложности: концерты Гребенщикова* и Little Big на Бали отменены

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Концерты Бориса Гребенщикова* и группы Little Big на Бали были отменены

Возникли сложности: концерты Гребенщикова* и Little Big на Бали отменены

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

Читайте нас в: Дзен Новости

Сбежавшие из России артисты надеялись стать популярными за границей. Предателей же не любят нигде.

Ближайшие концерты группы «Аквариум» и Little Big на Бали были отменены по довольно странной причине. Об этом сообщатся на площадке PARQ и в личном блоге групп.

По словам солиста группы Little Big Ильи Прусикина*, выступление их группы перенеслось с 16 марта на 8 апреля по техническим причинам.

«Все купленные билеты на 16 марта будут действительны 8 апреля», — сообщила группа в личном блоге.

А вот концерт Бориса Гребенщикова* был запланирован на 23 марта и тоже был перенесен, правда, уже на неопределенный срок.

Напомним, сейчас Борис Гребенщиков* находится за границей и выступает только там. Россию он покинул, а в одном из интервью обвинил россиян в фашизме и назвав их психически нездоровыми людьми.

Илья Прусикин* из группы Little Big также уехал со своей родины в США. Там артисту приходится очень сложно — он рассказывает о том, что первое время им не хватало денег на жизнь в дорогом городе Лос-Анджелес. Сейчас они с группой пытаются выступать в разных странах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, сколько зарабатывают сбежавшие из РФ звезды за границей.

* — признаны физлицами-иноагентами в РФ.

+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.41
0.66 81.14
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
Перемирию — нет! в США настаивают на продолжении кровопролития на Украине
21:49
«Это — абсурд!»: Защита семьи блогера Лерчек обжалует вынесенный приговор
21:44
«За репой — к нам»: Путин описал продовольственное будущее Запада
21:25
Мария Голубкина о женской красоте: «Быть полной в 50 лет — вполне естественно!»
21:14
Возникли сложности: концерты Гребенщикова* и Little Big на Бали отменены
21:03
Иммунолог объяснила, почему температура 37,5 переносится хуже, чем жар

Сейчас читают

«Попытки сыграть в посредника»: политолог объяснил, почему Макрон не может без Путина
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео