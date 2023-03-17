Поседел и похудел: Дмитрий Хаустов сильно изменился

В конце девяностых и в начале нулевых селебрити знал буквально каждый ребенок.

Телеведущий Дмитрий Хаустов сильно изменился. Мужчина появился в эфире передачи федерального телеканала. Он сбросил лишний вес и поседел. Известно, что «дядя Дима» из программы «Спокойной ночи, малыши!» был склонен к полноте. Однако в 2019 году он решил сделать липосакцию. Сейчас селебрити выглядит посвежевшим, а все, что осталось от его прежнего облика, это все тот же добрый взгляд.

На рубеже девяностых и нулевых Хаустова знали все российские дети, а затем знаменитость перевели на другую должность. В его послужном списке различные телепроекты.

Программа «Спокойной ночи, малыши!» впервые вышла в эфир в сентябре 1964 года. Считается старейшей телепередачей российского телевидения. Ее персонажи Хрюшка и Степашка стали настоящим культом в современной русской культуре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую телепередачу посчитали пропагандой ЛГБТ.

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