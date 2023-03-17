Собственников жилья защитят от недобросовестных УК

Эфирная новость 31

Жильцы смогут расторгать договор в одностороннем порядке.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Bail; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Расторгнуть договор с управляющей компанией можно будет в одностороннем порядке и в любое время. Таким правом хотят наделить собственников жилья.

Как выяснили «Известия», депутаты намерены разработать соответствующие поправки в ближайшее время.

Поводом может стать существенное нарушение обязательств. Например, плохая уборка территории или несвоевременное обслуживание техники: лифтов, вентиляционных систем, газового оборудования.

А чтобы жильцы не злоупотребляли правом и не шантажировали управляющие компании — расторгать договор можно будет только при наличии веских причин — из особого перечня нарушений, который сейчас составляют.

При этом неугодную компанию обяжут передать накопленные, но неиспользованные, деньги.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
76.41
0.66 81.14
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:56
Созерцаем красоту: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова с семьей покинули Россию
8:43
Чтобы помнили: редкие документы опубликованы к 80-летию освобождения Кубани
8:29
Собственников жилья защитят от недобросовестных УК
8:18
Поседел и похудел: Дмитрий Хаустов сильно изменился
8:05
Необходимо и достаточно: что произошло в России и вокруг нее к утру, 17 марта
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Необходимо и достаточно: что произошло в России и вокруг нее к утру, 17 марта
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео