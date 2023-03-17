Юмористка Щербакова о странной реакции мужчин на свою внешность: «Не дают расслабиться»

Популярная участница шоу «Женский стендап» Варвара Щербакова призналась, что сталкивается с хэйтерами ее внешности со стороны зрителей и подписчиков. Об этом она рассказала в интервью Woman.ru.

По словам юмористки, в социальных сетях она получает много комментариев и сообщений, в которых мужчины резко высказываются об особенностях ее внешнего вида. При этом Щербакова отметила, что женщины, наоборот, пишут ей чаще теплые и приятные слова.

«В директе от мужчин я получаю много хейта», — сказала юмористка.

Звезда ТНТ рассказала, что сама придирчиво оценивает свою внешность и за время работы в «Женском стендапе» ее отношение к себе не изменилось.

«Зрители и подписчики не дают расслабиться», — отметила Варвара.

Прежде Щербакова поделилась об отношениях участниц «Женского стендапа». По ее словам, в шоу есть конкуренция. Однако проект не соревновательный, поэтому зрители этого не замечают.

Также Щербакова рассказала о творческой деятельностью во время участия в «Клубе веселых и находчивых». Она вспомнила об «ужасной несправедливости», когда в 2017 году ее команду «Женская сборная Хабаровского края» не взяли в четвертьфинал Премьер-лиги КВН.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Федункив рассказала, как во время ссор доводила до слез режиссера «Реальных пацанов» на съемках.

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