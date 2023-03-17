«С утра пораньше»: Брухунова рассказала о новом увлечении сына

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Татьяна Брухунова рассказала, что ее сын с Петросяном занимается хоккеем

Фото, видео: Instagram* / bruhunova

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Знаменитость показала своего сына за очень интересным занятием.

Жена российского юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — продолжает раскрывать способности своего сына Вагана. На этот раз она показала в своем личном блоге, как ее малыш уже занимается серьезным спортом.

На видео показано, как Ваган медленно, но верно идет на лед с клюшкой и в полном обмундировании.

«Ваган с утра пораньше на тренировке», — написала Брухунова.

Кстати, это не единственное увлечение их сына. Мальчик изучает армянский язык и обладает уже большим словарным запасом. Более того, он настолько любит заниматься, что очень ждет прихода репетитора. Также Ваган обожает театр и постоянно обсуждает с мамой различные постановки.

Напомним, Татьяна Брухунова стала мамой в 2020 году, подарив еще на тот момент 75-летнему супругу долгожданного сына.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой язык изучает сын Татьяны Брухуновой в два года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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