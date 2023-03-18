Деньги кончились: ООН заявляет о риске гуманитарной катастрофы в Афганистане

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Иван Обухов
Иван Обухов 18

Угроза массового голода может коснуться четырех миллионов жителей страны.

Деньги кончились: ООН заявляет о риске гуманитарной катастрофы в Афганистане

Фото: www.globallookpress.com / Zabi Tamanna

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Нехватка средств в марте 2023 года вынудила Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) существенно уменьшить оказание жизненно важной помощи четырем миллионам жителей Афганистана. Об этом стало известно из сообщения, опубликованном на сайте ООН.

«Запасы продовольствия иссякнут еще до того, как в мае будет собран следующий урожай», — сообщается в распространенном заявлении.

ВВП обратилась к международному сообществу с призывом как можно быстрее найти деньги для финансирования гуманитарных миссий в охваченном кризисами государстве. Иначе катастрофический голод может получить широкое распространение во всем Афганистане. 

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