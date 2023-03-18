Москалькова предложила упростить получение детьми российского гражданства

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Иван Обухов
Иван Обухов 29

Москалькова: следует давать гражданство родившимся за рубежом детям россиян и иностранцев

Москалькова предложила упростить получение детьми российского гражданства

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Изменение коснется тех детей, которые будут рождены за границей.

Российский уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова внесла в нижнюю палату парламента России поправки в закон «О гражданстве».

Предложение Москальковой заключается в том, чтобы автоматически присваивать новорожденному гражданство РФ, если на день рождения ребенка хотя бы у одного из его родителей есть российское гражданство. При этом уже не имеет значение, где именно — за пределами России — родился младенец.

«Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка: 3. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином (независимо от места рождения)», — сказано в документе с поправками (имеется в распоряжении РИА Новости).

Законопроект, который ранее был принят Госдумой в первом чтении подразумевал, что российское гражданство такой ребенок может получить только в том случае, если роды прошли на территории России.

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