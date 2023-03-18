Названа главная проблема при выборе профессии

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 29

Психолог Асмолов: работа должна быть для человека, а не человек для работы

Названа главная проблема при выборе профессии

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Сегодня на рынке труда имеются специальности, которые всегда будут актуальными.

Выбирая будущую специальность, нужно ориентироваться на возможности для личностного роста, а не только на зарплату. Такое мнение в рамках онлайн-фестиваля «День выбора» выразил психолог Александр Асмолов.

Главный принцип, со слов специалиста, в том, что работа должна быть для человека, а не наоборот. Будущим студентам важно выбирать Альма-матер, исходя из собственных интересов, а не из значимости профессии.

«Ориентироваться стоит на те учебные заведения, которые дают фундаментальные знания, где, помимо обучения компетенциям в узких рамках профессии, развивают в студентах универсальные компетенции: критическое мышление, умение коммуницировать в цифровом мире, знание языков», — пояснил Асмолов.

Он добавил, что сейчас модель успеха и мир профессий в целом разные, поэтому родители не должны воспринимать шаг ребенка в сторону, как побег. Сегодня к специальностям, которые не имеют социального престижа, скептическое отношение со стороны общества. Это одна из причин, почему дети не хотят идти в них, а не только из-за низкого дохода.

При этом есть ряд вечно актуальных специальностей, например, врач, психолог, айтишник и другие. Профессии, которые могут быть ключом к пониманию других, тоже не потеряют интереса к себе со стороны соискателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чьи зарплаты резко выросли в России.

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