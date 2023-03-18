Сплошные плюсы: аналитик охарактеризовал виды банковских вкладов

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 15

Финансовый аналитик Бовт объяснил, чем отличаются банковские вклады

Сплошные плюсы: аналитик охарактеризовал виды банковских вкладов

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Читайте нас в: Дзен Новости

Определенные варианты вложений имеют огромное количество банковских продуктов.

Банковские вклады различаются сроками действия и целями. Так клиенты финансовых организаций открывают краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные вклады. В беседе с «Известиями» финансовый аналитик Станислав Бовт рассказал, какими недостатками и преимуществами обладают депозиты. Он подчеркнул, что сейчас имеется спрос на вклады, имеющие срок до года.

«Это связано с желанием вкладчиков иметь оперативный доступ к деньгам без существенных потерь в процентах, которые могут возникнуть при досрочном расторжении долгосрочного депозита», — пояснил Бовт.

Он добавил, что подобные варианты вложений имеют огромное количество банковских продуктов. Ими обладают финансовые структуры, не входящие в топ соответствующего сектора. Однако, для того, чтобы получить максимальную прибыль, банки пользуются агрессивной инвестиционной политикой.

«В этом случае риски значительно возрастают», — прокомментировал Бовт.

Что касается долгосрочных депозитов, они нацелены на то, чтобы обеспечить сохранность денег и получить при этом сверху небольшой денежный бонус от банка за возможность инвестировать средства в проекты, приносящие прибыль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие выплаты увеличат в России с апреля.

-5° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:38
Сплошные плюсы: аналитик охарактеризовал виды банковских вкладов
9:25
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
9:09
Американский актер Маколей Калкин стал отцом во второй раз
9:01
Необходимо и достаточно: что произошло в России и вокруг нее к утру 18 марта
8:45
Названа главная проблема при выборе профессии
8:33
«Знаю, в чем буду и с кем»: Буланова раскрыла подробности подготовки к свадьбе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Как откровенные фото мамы влияют на ребенка? Ответ психотерапевта
«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео