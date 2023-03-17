В России увеличатся социальные пенсии

Выплаты будут увеличены с 1 апреля 2023 года.

Социальные пенсии россиян будут дополнительно проиндексированы с 1 апреля 2023 года. Выплаты будут увеличены на 3,3%. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации 17 марта.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — сказано в документе.

Согласно постановлению, фонд пенсионного и социального страхования страны должен проинформировать об изменениях региональные отделения. Подробную информацию о выплатах, в том числе о категориях граждан, которым они положены, можно найти в тексте федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные доцента кафедры РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, на реализацию решения об увеличении социальных пенсий государство выделит 15,57 миллиарда рублей. В прошлом году весенняя плановая индексация составила 8,6%, а внеплановая летняя — 10%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионная реформа во Франции привела к протестам и массовым беспорядкам.