В России увеличатся социальные пенсии

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28

Социальные пенсии в РФ дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля 2023 года

В России увеличатся социальные пенсии

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Выплаты будут увеличены с 1 апреля 2023 года.

Социальные пенсии россиян будут дополнительно проиндексированы с 1 апреля 2023 года. Выплаты будут увеличены на 3,3%. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации 17 марта.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — сказано в документе.

Согласно постановлению, фонд пенсионного и социального страхования страны должен проинформировать об изменениях региональные отделения. Подробную информацию о выплатах, в том числе о категориях граждан, которым они положены, можно найти в тексте федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные доцента кафедры РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, на реализацию решения об увеличении социальных пенсий государство выделит 15,57 миллиарда рублей. В прошлом году весенняя плановая индексация составила 8,6%, а внеплановая летняя — 10%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионная реформа во Франции привела к протестам и массовым беспорядкам.

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