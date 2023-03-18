Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию

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Иван Обухов
Иван Обухов 30

Из-за отсутствия возможности летать над Россией американские авиакомпании терпят убытки.

Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Авиакомпании США, лишившиеся возможности летать в российском воздушном пространстве, обратились к властям страны с призывом наложить запрет на полеты над Россией и для иностранных конкурентов, пишет газета New York Times.

Из-за потери полярных маршрутов, экономивших и время, и топливо, американским авиаперевозчикам пришлось менять план транс-тихоокеанских рейсов, из-за чего пришлось сократить число пассажиров и грузов.

Кроме того, официальный представитель Airlines for America Марли Кольер заявила, что администрация Белого дома должна принять меры для того, чтобы иностранные перевозчики, летающие над территорией Россией, «не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США».

Ранее страны ЕС, США, Канада и некоторые другие государства закрыли для российских самолетов свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru писал, что Индия ввела максимальный срок пребывания для россиян

 

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