Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин
Выдающийся военный скончался после продолжительной болезни.
Фото: Черединцев Валентин / ТАСС
На 95-м году жизни скончался последний главнокомандующий Военно-морского флота СССР Владимир Чернавин. Об этом сообщили в Клубе военачальников, передает ТАСС.
По официальной информации, выдающийся военный долго и тяжело болел.
Другие СМИ со ссылкой на дочь Чернавина отмечают, что его не стало в госпитале. Прощание же запланировано провести в воинском мемориале в Мытищах.
«Да, Владимир Николаевич скончался сегодня ночью в полвторого. Он скончался в госпитале в Сокольниках», — цитируют наследницу последнего главкома ВМФ СССР издания.
Владимир Чернавин родился в 1928 году. В 1981 году получил звание Героя Советского Союза, а в 1983-м — адмирала флота. Владимир Николаевич занимал пост заместителя министра обороны СССР с 1985 по 1992 годы. Он был представлен к государственным наградам, в том числе медали Герой Советского Союза, ордену Александра Невского, орденом Мужества и Красной Звезды.
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