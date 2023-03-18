В МИД РФ назвали «формулу мира» Зеленского оторванными от реалий требованиями

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Захарова: «формула мира» Зеленского — это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России

В МИД РФ назвали «формулу мира» Зеленского оторванными от реалий требованиями

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC

Читайте нас в: Дзен Новости

Истинная цель «мирной» инициативы Киева в том, чтобы с помощью Запада добиться капитуляции России.

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» не имеет отношения к миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на публикацию главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

В записи министра говорится, что в телефонной беседе с китайским коллегой Цинь Ганом он подчеркнул важность «формулы мира» Киева для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира.

«Так называемая формула мира Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране», — прокомментировала Захарова.

Она назвала слова Кулебы очередной попыткой дезинформации международного сообщества и украинцев.

По словам российского дипломата, цель так называемой «формулы мира» Киева заключается в том, чтобы с помощью Запада добиться капитуляции России.

В феврале Захарова уже комментировала предложенную Зеленским «мирную» инициативу. Тогда она также заявила, что все «формулы мира» президента Украины оторваны от реалий. Дипломат подчеркнула, что для достижения мира в конфликте на Украине нужна политическая воля Запада и Киева, однако пока что видно только их стремление ослабить, обезглавить, раздробить и взять под свой контроль Россию.

В ноябре пршлого года Зеленский, выступая на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, перечислил десять пунктов из своей формулы по установлению мира. В их числе вывод российских войск из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также выплата Россией репараций и явка с повинной в международные трибуналы.

Как ранее 5-tv.ru, Россия, по словам главы МИД Сергея Лаврова, не готова вести переговоры с Украиной по формуле мира Владимира Зеленского.

+2° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:52
Отправит ли Запад свои армии на Украину? Три сценария развития событий
18:37
Илон Маск предрек Дональду Трампу оглушительную победу на выборах при одном условии
18:24
«Сегодня есть, а завтра — разлад»: Пресняков раскрыл тайну брака с Подольской
18:13
Петербурженка сама родила дочь в квартире и выбросила ее в мусорку
18:03
Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки: главное
17:52
«Я неплохой человек»: как Пинчук пытается «отмыться» от скандала с Капаклы

Сейчас читают

Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки: главное
Болезнь или недоверие: какова продолжительность секса у здорового мужчины
Сатановский объяснил выгоду РФ от поражения США на Ближнем Востоке: «Больше кислорода»
Какими бывают повестки и как определить их подлинность

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео