В МИД РФ назвали «формулу мира» Зеленского оторванными от реалий требованиями

Истинная цель «мирной» инициативы Киева в том, чтобы с помощью Запада добиться капитуляции России.

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» не имеет отношения к миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на публикацию главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

В записи министра говорится, что в телефонной беседе с китайским коллегой Цинь Ганом он подчеркнул важность «формулы мира» Киева для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира.

«Так называемая формула мира Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране», — прокомментировала Захарова.

Она назвала слова Кулебы очередной попыткой дезинформации международного сообщества и украинцев.

По словам российского дипломата, цель так называемой «формулы мира» Киева заключается в том, чтобы с помощью Запада добиться капитуляции России.

В феврале Захарова уже комментировала предложенную Зеленским «мирную» инициативу. Тогда она также заявила, что все «формулы мира» президента Украины оторваны от реалий. Дипломат подчеркнула, что для достижения мира в конфликте на Украине нужна политическая воля Запада и Киева, однако пока что видно только их стремление ослабить, обезглавить, раздробить и взять под свой контроль Россию.

В ноябре пршлого года Зеленский, выступая на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, перечислил десять пунктов из своей формулы по установлению мира. В их числе вывод российских войск из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также выплата Россией репараций и явка с повинной в международные трибуналы.

Как ранее 5-tv.ru, Россия, по словам главы МИД Сергея Лаврова, не готова вести переговоры с Украиной по формуле мира Владимира Зеленского.