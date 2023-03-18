Знаменитая парочка не перестает удивлять друг друга даже после 20 лет совместного проживания.

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса певец Владимир Пресняков и певица Наталья Подольская любят пошутить друг о друге в прессе, но никогда не раскрывают секрета их идеальных отношений. Однако в одном из последних интервью музыкант признался, что конкретно помогает не заскучать в браке.

По его словам, им с супругой до сих пор удается сохранить новизну: например, побаловать друг друга, чем-то удивить. По мнению Преснякова, без этого брак невозможен.

«Любовь — это такое дело очень опасное. Сегодня она есть, а завтра — разлад», — говорит артист.

Также он добавил, что отношения — это всегда серьезная работа, которую будешь выполнять, если любишь. Кстати, музыкант считает себя настоящим романтиком и самое приятно для него — проводить время с Натальей и детьми.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе уже почти 20 лет. В 2015 году у них родился сын Артемий, а два года назад второй малыш — Иван. В последнее время многие хейтеры пускают слухи о скором разводе возлюбленных, однако смысла в этом мало. Поклонники знаменитостей прекрасно понимают, что в семье музыкантов царит настоящая идиллия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Пресняков подарит жене на 8 Марта машину за пять тысяч рублей.