На Украине объявили об увольнении двух министров

Отправленным в отставку чиновникам уже нашли замену.

Кадровые изменения вновь намечаются в украинском правительстве. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале анонсировал две новые отставки.

По его словам, на следующей неделе должности покинут министр образования и науки Сергей Шкарлет и министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

Названы и их преемники. Место первого займет директор национального центра «Малая академия наук Украины» Оксен Лисовой, второго — директор «Украинских железных дорог» Александр Камышин.

Также сообщается, что вице-премьер Михаил Федоров вместе с нынешней должностью возглавит министерство цифровой трансформации.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу несколько высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). По мнению российского политолога Юрия Светова, «чистки» в верхушке киевского режима связаны с тем, что Зеленский начал избавляться от людей из своего ближайшего окружения — тех, вместе с которыми он пришел к власти. Причина — в их некомпетентности и необходимости замены более профессиональными кадрами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неудачи украинских войск на фронте привели к отставке командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Эдуарда Москалева.