«Люди не тянут»: почему Зеленский разогнал верхушку СБУ
Политолог Светов объяснил, почему Зеленский увольняет руководителей СБУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Tys; Ruptly / Office of the President of Ukraine; Ruptly / White House; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru
Массовая «чистка» в высших органах власти Украины началась давно. Почему президент так легко увольняет своих друзей?
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает «большую чистку»: после многочисленных увольнений своих соратников, на днях он уволил несколько высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). С чем связаны такие массовые увольнения, в беседе с 5-tv.ru объяснил политолог Юрий Светов.
Летом Зеленский отстранил от работы своего друга детства Ивана Баканова от руководства СБУ. По мнению политолога, с тех пор идет «чистка» тех людей, которые остались от того времени.
«Его (Ивана Баканова — Прим. ред.) служба внешней разведки — изменники, видимо, там люди, которые, если верить их сообщениям, контактировали с российскими спецслужбами», — поделился мнением Юрий Светов.
Он также отметил, что Владимир Зеленский, придя к власти, сформировал всю команду из своих друзей по шоу-бизнесу. Тот же Баканов, по словам Светова, явно ничего не понимал в спецслужбах, но был доверенным близким лицом Зеленского.
«И таких людей было расставлено много. Во главе Рады стоял господин Разумков и все из этой структуры, а потом время показало, что эти люди не тянут. И приходится менять их, как бы это болезненно для него (Владимира Зеленского — Прим. ред.) ни было», — рассказал Светов.
Кроме того, он подчеркнул, что видит параллель между Зеленским и Гитлером, который также, придя к власти, начал избавляться от людей из своего ближайшего окружения.
Ранее 5-tv.ru сообщал о начале кадровых чисток на Украине, в ходе которых Зеленский отправил в отставку глав нескольких областей.
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