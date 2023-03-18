Пятеро детей провалились под лед в Калужской области, двое из них погибли

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 49

Утонувшим школьникам было 11 и 12 лет.

Пятеро детей провалились под лед в Калужской области, двое из них погибли

Фото: СУ СК России по Калужской области

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Пятеро детей вышли на реку Протва близ Обнинска Калужской области и провалились под лед. Двое школьников из компании, 11 и 12 лет, утонули. Об этом сообщает пресс-служба отделения Следственного комитета России по региону. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

По данным следователей, двое детей сумели выбраться из ледяной воды самостоятельно, третьему на помощь пришел случайный прохожий, мужчина вытянул подростка на берег. Тем временем двое ребят ушли под воду. Прибывшие на место спасатели не смогли им помочь.

Представители ведомства работают в районе происшествия, проводят осмотр территории, устанавливают все обстоятельства гибели школьников. Кроме того, следователи выясняют условия жизни и воспитания всех пятерых детей.

Экстренные службы страны неустанно напоминают гражданам, что выход на лед в период оттепели смертельно опасен. Ранее, писал 5-tv.ru, спасатели рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на тонком весеннем льду. С каждым днем плюсовой температуры слой замерзшей воды теряет плотность, кроме того, он ломается внезапно и без треска, который мог бы послужить предупреждением.

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