Сгубила жадность? Почему в США обанкротились крупные банки

Тем временем американский лидер заверяет граждан, что банковская система страны находится в безопасности.

На Западе назревает новый финансовый кризис — начинается он, как всегда, с США и, как всегда, с банков. Очереди у закрытых отделений — верная примета того, что дела у финансистов не самые лучшие. И да, надо еще учитывать, что это уперлось в запертые двери вкладчиков из Кремниевой долины — самые технологичные, самые продвинутые и так далее. То есть как же их припекло, если они встали с дивана, отложили гаджеты и ножками дошли до ближайшего офиса.

Как обычно банкиров погубила жажда наживы. Помните мультяшного Скруджа Макдака, которому все было мало? Ничего не изменилось. За пандемию американские IT-компании баснословно обогатились. Соответственно «разжирел» и банк Кремниевой долины — Silicon Valley Bank. Его активы утроились. Он стал 16-м по размерам в США. Не зная, куда девать столько денег, банк вложился в «длинные облигации», надежные, но с низкой ставкой. То есть банк много давал в долг, думая, что деньги не кончатся. Но COVID-19 победили и бурный рост IT-отрасли сменился «оптимизацией», клиенты стали забирать свои вклады и «проедать». Банку понадобилась наличка, он попытался продавать накупленные ранее облигации, но они оказались никому не нужны, ведь ставки выросли в разы и ценные бумаги превратились в уцененные.

Считалось что в Кремниевой долине обитают «единороги» — техногении. Оказалось — те еще бараны, всем стадом они ринулись спасать «добро» и за сутки вывели последнюю наличку. На следующий день банк объявил себя неплатежеспособным, дядюшка Скрудж гулко шлепнулся на дно.

Следом лопнуло еще два американских банков. Просели даже гиганты. Правительство пообещало залить недостачу из страхового фонда. Есть предположение, что просто напечатает. Пара сотен миллиардов ничто на фоне десятков триллионов долгов, что уже есть у США. Чтобы успокоить общественность, Байден выступил в девять утра понедельника, хотя, обычно раньше обеда не появляется на публике.

«Американцы могут быть уверены — банковская система в безопасности. Каждый американец должен быть уверен — вклады в безопасности, можно снять деньги, когда они понадобятся. Вот мое последнее слово: американцы могут быть уверены, что наша банковская система в безопасности. Ваши депозиты в безопасности», — сказал президент США.

Впрочем, последнее слово в этой истории еще не сказано. Зашатался еще один крупный банк —First Republic Bank, он на 14-м месте в США по объемам. Бациллы кризиса перекинулись уже и через океан — второй по величине Швейцарский банк, Credit Suisse тоже не выплывет без спасательного круга в виде многомиллиардных вливаний от коллег по бизнесу.

Страшно представить, что будет, если банковский кризис переползет через Альпы в соседнюю Францию — страна и так в раздрае. Президент страны Эммануэль Макрон продавил все-таки пенсионную реформу. Несмотря на многомиллионные демонстрации, несмотря на противостояние в парламенте — решение было принято в ультимативном порядке — без голосования. В пятницу, когда правительство объявило о начале реформы — были особенно жесткие стычки с полицией в Париже и особенно много задержаний — более 200. Оппозиционные депутаты с началом рабочей неделе намерены вынести вотум недоверия правительству. А на улицах уже впрямую жгут куклы с портретом Макрона. Речь идет о повышении пенсионного возраста до 64-х лет для мужчин и для женщин, при этом право на полную пенсию имеют лишь те, у кого трудовой стаж 43 года. Профсоюзы объявили бессрочную забастовку.