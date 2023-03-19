Расчет не оправдался: какое послание Западу сделал Путин

Экономический фокус недели был направлен на оборонную промышленность.

Российская оборонка набирает темпы, но «кадры» решают все», а с этим есть сложности — квалифицированных работников «руками» в эпоху доминирования офисного планктона — еще надо поискать.

На этой неделе правительство запустило программу бесплатного обучения для тех, кто хочет получить новую профессию и пойти в сферу ВПК. Только этом году государство готово оплатить курсы для 12 000 таких абитуриентов. Кроме того, президент подписал распоряжение правительству обеспечить работников ВПК льготным арендным жильем. Для этих целей будут и строить отдельные здания, и выкупать уже имеющиеся дома или отдельные квартиры в них, наконец предусмотрено и субсидирование расходов по оплате арендного жилья. Итак, что мы имеем у государства есть потребность нарастить производство — для этого сотрудников готовы бесплатно обучить, помочь с жильем и дать приличную, выше среднего по региону зарплату.

Вообще экономический фокус недели на оборонке — генерал армии Сергей Шойгу проверил производство тактических ракет, полпред президента Юрий Трутнев — крупнейший на Дальнем Востоке бронетанковый завод,

А сам президент посетил вертолетный завод в Улан-Удэ, из цехов которого выходят «рабочие лошадки» фронта и тыла — Ми-8 и усовершенствованная версия из композитов Ми-171. В кабине-тренажере последней модели глава государства совершил условный облет Улан-Удэ. При этом завод под санкциями еще с 2014 года, с 2022 го рестрикции только усилились, но производство только растет.

«Мы кратно повысили наш экономический суверенитет. Ведь на что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или через месяц — вот на что был расчет. Расчет был на то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами, рухнет финансовая система, десятки тысяч людей останутся без работы, выйдут на улицу, будут протестовать, Россия будет раскачена изнутри и рухнет. Вот на что был расчет. Этого не произошло», — заявил Путин.

Более того, во втором квартале ожидается рост ВВП страны. Сейчас, весной 2023 года мы находимся в начале нового этапа: все санкции, которые западные страны против нас могли принять, они уже приняли, дальше будет какая-то точечная настройка по отдельным позициям. Пора развиваться дальше — как именно — сейчас это один из самых важных вопросов. Усиление ВПК — понятно, но как обеспечить чтобы были «и ракеты, и масло» — президент предложил подумать еще в феврале, в послании федеральному собранию.