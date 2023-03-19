Яна Рудковская объяснила, почему больше не сидит на диетах: «Мне уже за 40»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 62

Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему больше не сидит на диетах

Яна Рудковская объяснила, почему больше не сидит на диетах: «Мне уже за 40»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Селебрити призналась, что раньше прибегала к кефирной и йогуртовой диетам.

Продюсер Яна Рудковская призналась, что уже давно не соблюдает диеты и не придерживается строгих ограничений ради стройной фигуры, поскольку в ее возрасте это уже опасно. В беседе с «МК» женщина рассказала, что сейчас просто правильно питается и занимается спортом.

«Мне уже за сорок: диеты в моем возрасте противопоказаны. Можно нанести серьезный вред здоровью. Поэтому в последнее время я никакими диетами не пользуюсь. Просто занимаюсь спортом в свое удовольствие и иногда катаюсь на коньках», — сказала Рудковская.

Она добавила, что раньше пользовалась кефирной и йогуртовой диетами и за неделю скидывала по пять килограммов.

«До 40-45 лет диеты можно соблюдать, а потом уже нужно задуматься», — пояснила собеседница издания.

Рудковская резюмировала, что она подходила к диетам с умом, поэтому они не навредили ей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько и в кого вложила денег Рудковская.

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