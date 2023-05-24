Си Цзиньпин попросил Мишустина передать привет Путину после встречи в Китае
Председатель КНР отметил, что визит российского премьера был успешным.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину передать привет президенту России Владимиру Путину. Он этом он попросил председателя российского правительства во время их встречи в Китае, передает агентство РИА Новости.
Си Цзиньпин отметил, что визит Мишустина в КНР был успешным. Известно также, что во время встречи российский премьер передал Си Цзиньпину товарищеское приветствие и наилучшие пожелания от Путина. Как отметил во время беседы Мишустин, президент РФ вспоминает о российско-китайских переговорах, прошедших в Москве, с большим теплом.
Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона о «вассальной зависимости» России от Китая. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил, что на Западе не понимают сути происходящего, пока отношения Москвы и Пекина укрепляются с точки зрения национальных интересов. В Минобороны Китая подчеркнули, что российско-китайские отношения сегодня стали примером современной модели дипломатических отношений.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин возложил цветы к Памятнику народным героям в Пекине.
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