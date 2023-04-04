«Приняли нейтралитет»: Китай впервые за почти 60 лет изменил позицию по Курилам

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Kyodo: КНР впервые с 1964 года заняла нейтральную позицию по вопросу Курильских островов

«Приняли нейтралитет»: Китай впервые за почти 60 лет изменил позицию по Курилам

Фото: © РИА Новости / Данил Годлевский

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Новая позиция еще больше сблизила Пекин и Москву.

Впервые с 1964 года Китая поменял позицию относительно вопроса принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на китайские дипломатические источники.

В статье отмечается, что экс-председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку Японии в данном вопросе, более тема Китаем не поднималась. Но в марте, после визита в Москву действующего главы Китая Си Цзиньпина, все изменилось.

По утверждениям агентства, Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил — страна не будет занимать позицию ни одной из сторон по вопросу Курил. В материале отмечается, что изменение позиции Китая повысит доверие РФ, а также является несомненным подтверждением сближения Москвы и Пекина.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основные затруднения в достижении договоренности связаны с притязаниями на Южные Курилы. Токио до сих пор считают Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими. Хотя по итогам Второй мировой войны они вошли в состав СССР. Российские политики и дипломаты неоднократно заявляли — суверенитет России над данными территориями сомнению не подлежит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем была важность переговоров лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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