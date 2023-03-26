«Поставили задачу»: кто заставляет Зеленского идти на переговоры с Си Цзиньпином

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 556

Политолог Кошкин: Зеленский требует переговоров с Си Цзиньпином по указке США

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Запад пытается помешать сближению России и Китая, в частности с помощью попыток организовать переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал политолог Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, состоявшиеся переговоры Путина и Си Цзиньпина настолько пугают западные страны, что они пытаются придумать любой способ ликвидировать последствия этой встречи в политическом мире.

«Одно из направлений — заставить Китай встретиться с Зеленским, уговорить Си Цзиньпина занять нейтральную позицию», — отметил Андрей Кошкин.

Также он отметил, что Китай стремится выстроить мировой порядок и урегулировать конфликт на Украине, созданный США. А Америка, в свою очередь, пытается затянуть конфликт, в том числе с помощью переговоров Зеленского и Си Цзиньпина.

«Зеленский лишь хочет выполнить задачу, которую поставили ему в Вашингтоне — затормозить процесс сближения, насколько у него получится, Китая с Россией и отодвинуть возможность какого-то урегулирования, продолжать ставить палки в колеса, чтобы конфликт продолжался», — предположил политолог.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что сотрудничество России и Китая не несет угрозы для Запада. Более того, российско-китайский союз не скрывает своего военного сотрудничества и его целей, в отличие от манипуляций и хитрых схем США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как историческая встреча Путина и Си Цзиньпина отразится на будущем всего мира.

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