Президент Лассо посетил пострадавшие от землетрясения районы Эквадора

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 13

Природный катаклизм в южноамериканской республике произошел накануне.

Президент Лассо посетил пострадавшие от землетрясения районы Эквадора

Фото: Reuters / VICENTE GAIBOR DEL PINO

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Эквадорский президент Гильермо Лассо посетил районы, которые пострадали в результате землетрясения. Об этом политик сообщил в Twitter.

«Я посетил все территории, пострадавшие от землетрясения. Мы вместе со всем кабинетом министров будем незамедлительно предпринимать меры в связи с этой чрезвычайной ситуацией», — сказано в публикации.

Природный катаклизм в южноамериканской республике случился накануне. Как сообщали сейсмологи, эпицентр землетрясения был в 17 километрах к юго-западу от города Наранхаль, где проживает 32 тысячи человек. Сейчас там продолжают разбирать завалы. В нескольких провинциях страны тоже ощущались толчки.

По последним данным, 14 человек погибли, еще 381 пострадал. Повреждено полсотни домов, а еще семь разрушено. Пострадали здания 17 школ и университетов, а также 31 медицинский центр. В нескольких городах частично отсутствует электричество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая магнитуда землетрясения в Эквадоре.

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