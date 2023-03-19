Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за тумана рейсы

Аэропорт Сочи начал принимать все рейсы, ранее отмененные из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.

Изначально сообщали, что из-за тумана отменяются 27 рейсов 19 марта и пять рейсов 20 марта. Сотрудники компании рассказали ТАСС, что сегодня аэропорт уже принял четыре рейса. С 11:00 туман стал рассеиваться, и видимость значительно улучшилась.

С запасных аэропортов начался вылет задержанных рейсов, которые совсем скоро прибудут в Сочи. В компании уточнили, что на эти рейсы уже началась регистрация.

Предположительно, хорошая видимость продержится до 18:00 воскресенья. Затем туман снова усилится.

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