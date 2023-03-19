«Аэрофлот» отменил все рейсы в Сочи из-за плохой погоды 19 и 20 марта

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Сочи из Москвы и других российских городов 19 и 20 марта из-за неблагоприятных погодных условий. Пресс-служба организации опубликовала соответствующее сообщение на официальном сайте. Полеты по стране из аэропорта Сочи также приостановлены.

Согласно публикации, речь идет о 27 рейсах 19 марта и пяти рейсах, запланированных на 20-е марта. Перелеты в обоих направлениях не смогут совершить жители Москвы и Сочи соответственно, а также Перми, Екатеринбурга, Уфы, Самары и Петербурга. Пассажиры могут самостоятельно назначить новую дату вылета или вернуть билет и запросить вынужденный возврат денег.

«Авиакомпания просит пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров», — заявили в «Аэрофлоте».

Прежде стало известно о проблемах с приземлением самолетов в сочинском аэропорту из-за нависшего над городом тумана. Из-за плохой видимости и из соображений безопасности рейсы пришлось перенаправлять на посадку в другие города. На дорогах местные жители также соблюдают осторожность, значительно снижая скорость во избежание аварий.

Ранее, писал 5-tv.ru, Boeing со 145 пассажирами совершил аварийную посадку в Новосибирске.