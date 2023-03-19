Блогер-сыроед Лютый, чей сын умер от истощения, заключен под стражу на два месяца

Избрана мера пресечения для блогера-сыроеда Максима Лютого, сын которого умер от истощения. По решению суда, мужчина заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Известно, что подозреваемый жил в Сочи вместе с супругой и месячным ребенком, который родился без помощи врачей. По данным следствия, блогер увлекался не только сыроедением, но и практиковал обливание холодной водой, а также отрицал любую медицинскую помощь, в том числе лекарства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Видео: пресс-служба судов Краснодарского края

По данным СК, Максим Лютый забирал младенца у жены и лишал его пищи на сутки, обливал холодной водой, а также не давал ему лекарства, когда состояние малыша ухудшилось. В критический момент, когда ребенок начал хрипеть и задыхаться, родители сами повезли его в больницу, но он скончался по дороге.

Мать погибшего младенца находится под домашним арестом. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности. Самого Лютого же подозревают в истязании и убийстве ребенка.

Ранее 5-tv.ru подробно писал, чем известен блогер-сыроед Максим Лютый.

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