Народная артистка РФ Лариса Долина трогательно поздравила своего коллегу Валерия Леонтьева с 74-м днем рождения. Послание она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Ты прошел очень большой путь. У тебя многомиллионная армия поклонников и огромное количество фан-клубов! Ты спел колоссальное количество хитов и неизменно всегда собирал аншлаги по всему миру! Неординарный, самобытный и ни на кого не похожий, ты задавал высокую планку и много трудился! <...> Пусть сердце твое будет наполнено любовью! С любовью, твоя Моргана!» — написала артистка.

Скорее всего, словом «Моргана» Лариса Долина намекала на свой хит «Фата-моргана». Так же называется сложное оптическое явление, когда несколько миражей сменяют друг друга. Этот эффект часто наблюдают на море — в виде движущихся кораблей или островов, находящихся далеко за горизонтом. В песне лирическая героиня Ларисы Долиной сожалеет об ушедшем возлюбленном и просит его вернуться хотя бы в виде миража.

Также Долина пожелала коллеге по сцене здоровья, покоя в душе и гармонии, а также того, чтобы рядом были только надежные и любящие люди.

Валерий Леонтьев ранее перенес серьезные операции на глаза и ноги. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Свой 74-й день рождения Валерий Леонтьев отмечает в США. Он уехал из России в марте прошлого года. Позже стало известно, что в том же месяце певец перенес операцию на глаза. СМИ писали, якобы артист не мог полностью закрыть веки из-за неудачной пластической операции в прошлом.

После операции на глаза Валерий Леонтьев перенес серьезное оперативное вмешательство на ноги из-за болей в коленях. Сообщалось, что певец повредил оба мениска во время исполнения сложных танцевальных номеров на концертах. Сейчас артист проходит реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время отъезда Валерий Леонтьев стал участником коммунальных разборок в Москве, даже не подозревая об этом.