СК возбудил дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Полицейского украинские боевики подорвали в автомобиле вместе с женой и дочерью.

Фото, видео: Следственный комитет РФ

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС отдела МВД Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что преступление было совершено 17 марта. По версии следствия, неизвестные установили взрывное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял полицейский. Во время движения произошел взрыв, в результате которого сотрудник МВД погиб на месте, а находившиеся с ним в салоне супруга и дочь получили ранения.

Отмечается, что устройство сработало, когда машина двигалась по территории поселка Юбилейный Алешкинского района Херсонской области. Сейчас сотрудники регионального управления СК проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приднестровье предотвратили покушение на главу республики Вадима Красносельского.

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