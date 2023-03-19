СК возбудил дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС отдела МВД Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что преступление было совершено 17 марта. По версии следствия, неизвестные установили взрывное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял полицейский. Во время движения произошел взрыв, в результате которого сотрудник МВД погиб на месте, а находившиеся с ним в салоне супруга и дочь получили ранения.

Отмечается, что устройство сработало, когда машина двигалась по территории поселка Юбилейный Алешкинского района Херсонской области. Сейчас сотрудники регионального управления СК проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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