Ивлеева объяснила, почему рассталась с победителем шоу, где искала жениха

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, почему у нее не сложились отношение с победителем реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» Алексеем Зловедовым. По ее словам, бойфренд оказался не готов оставаться на втором плане, когда звезда окунулась в работу с головой. Когда съемки завершились, Ивлееву уже ждали новые предложения, свободного времени практически не осталось, и личная жизнь снова ушла на второй план.

«Люди, которые чем-то заняты, поймут. Алексей в тот момент не имел дела, которое бы его увлекало 24/7. Соответственно, у человека возникли претензии. Почему ты не уделяешь мне времени? Когда мы увидимся? Когда ты позвонишь, напишешь? Да, наверное, когда есть искра, пофиг, вы все равно проводите каждую минуту вместе. Но это не про нас», — призналась звезда в личном блоге.

Однако, отметила Ивлеева, дело было не только в занятости. Участников своего шоу она не могла принимать всерьез, так как ощущала разницу в статусах. Селебрити обратила внимание на факты: за ее плечами восемь лет успешной работы в шоу-бизнесе, большой опыт. Она популярна, известна на всю страну. Знаменитость хочет не просто «прикольного мужчину», а партнера, от которого может научиться новому.

По словам Ивлеевой, она не просто так называла претендентов на свое сердце мальчишками. Именно мальчиков, а не мужей, она видела в них. Но надежды на встречу с кавалером мечты звезда не теряет. Ивлеева прежде говорила своим подписчикам, что готова снова выйти замуж, если рядом появится достойный кандидат на ее сердце.

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